مصر تستضيف معرضاً حول دور التكنولوجيا في التشييد

المصدر: دبي - البيان

تستضيف القاهرة يوم 23 أكتوبر المقبل مؤتمر ومعرض المدن الذكية، حسبما أعلنت شركة «روت تيكنولوجيز»، المنظمة للحدث، حيث يستعرض آخر المستجدات في قطاع التكنولوجيا في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري.

ويعـد مؤتمر ومعرض المدن الذكية أكبر حدث متخصص يقام سنوياً يجمع بين عـدة جهات وقطاعات حكومية وشركات متخصصة في إنشاء بنية تحتية ذكيّة مستدامة لتوفير مدن حضارية صديقة للبيئة، وأيضاً متكاملة تقنياً ومخطط لها بدقة، مع اعتمادها بشكل كامل على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

فقد أصبح التوجه نحو إنشاء مدن ذكية ضرورة حياتية على كل المستويات في ظل ما نعيشه من تغيير وتطوير في شتى مناحي الحياة، فالمدن الذكية تستطيع تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات ومعالجة صحية لمياه الصرف الصحي، وتوفير العدادات الذكية وإدارة ورصد نوعية المياه، وكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء ومواقف السيارات الذكية، وتوفير نظام ذكي لإدارة حركة المرور، وإدارة المدن بالكاميرات الذكية لرصد التجاوزات.

وقال المهندس أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لشركة رووت تكنولوجيز إن إنشاء مدن ذكية أصبح فرصة جيدة لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال إدارة أفضل للخدمات والموارد، وذلك من خلال إدارة العمليات دون تدخل بشري كعمليات ترشيد الإضاءة والكهرباء، بالإضافة إلى منافع استشعار الرطوبة وضبطها للحفاظ على درجة الحرارة المثالية.