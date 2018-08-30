إطلاق قسائم سامسونغ باي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سامسونغ الخليج للإلكترونيات» عن إطلاق قسائم خدمة «سامسونغ باي»، ما يتيح للعملاء فرصة الحصول على 50% خصومات في المطاعم وأماكن الترفيه، بالإضافة إلى أنشطة السبا والعناية بالجمال واللياقة البدنية. ويمكن استخدام «سامسونغ باي»، المحفظة الرقمية للشركة، في أي مكان تتوفر فيه منصة الدفع بدون تماس، مثل قارئات بطاقات الائتمان اللاسلكية المتوفرة في معظم متاجر البيع بالتجزئة. وتعتبر الإمارات الدولة الأولى عالمياً التي تقوم بإطلاق قسائم «سامسونغ باي» في الأسواق التي تتوفر فيها هذه الخدمة.

توسع خدمة «سامسونغ باي» نظام الشراكة الخاص بها بشكل استراتيجي لتوفير خدمات وخيارات أكبر وأكثر مرونة للعملاء. وتتعاون الشركة العملاقة في مجال الهواتف الذكية مع «فاوتشر سكوت»، وهي منصة خصم عالية القيمة مقرها الإمارات. وتسمح الاتفاقية الرائدة لتطبيق «سامسونغ باي» باستخدام خدمات «فاوتشر سكوت» بتوفير قسائم مميزة للأجهزة المزودة بتقنية الدفع بدون تماس من سامسونغ في جميع أنحاء الدولة.

وقال محمد غرايبة رئيس قسم مجموعة الأعمال - الهواتف النقالة في سامسونغ: «نحن متحمسون لإطلاق قسائم سامسونغ باي في الإمارات كقيمة مضافة لمستخدمي هذه المنصة، وتوفير الخدمات الممتعة بطريقة سهلة وآمنة وخاصة للدفع في المتاجر والتطبيقات وعبر الإنترنت. وقد شهدت الإمارات نمواً مذهلاً في قطاع التجارة الرقمية مدفوعاً باستخدام الإنترنت».