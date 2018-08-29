فلبينية أول سيدة تفوز بـ «مليون الأنصاري»

المصدر: دبي - البيان

لم يكن يخطر في بال «جينا ريالويو»، من الفلبين، التي تعمل عاملة منزل في الإمارات منذ 10 أعوام أن مبلغ 1695 درهماً الذي قامت بتحويله إلى أبنائها في الفلبين عبر فرع «الأنصاري للصرافة» في مول الإمارات سيكون ورقتها لتحقيق أحلامها والفوز بالجائزة الكبرى من «مكافآت الأنصاري للصرافة» صيف 2018، في عامها الخامس والبالغة قيمتها مليون درهم، فيما حاز 9 فائزين آخرين من المغرب وسوريا والأردن والهند وبنغلاديش ومصر وباكستان والفلبين، على جوائز مالية نقدية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم، كما فاز فلبيني كذلك بسيارة «مرسيدس بنز» موديل 2018. وتم اختيار قسيمة المشاركة بالجائزة لـ «ريالويو»، من بين أكثر من 5 ملايين قسيمة في مسابقة مكافآت الأنصاري التي امتدت لشهرين من يونيو إلى يوليو 2018.

وقال راشد علي الأنصاري، مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة»: «نود أن نهنئ السيدة جينا على فوزها بالجائزة الكبرى لتصبح مليونير الأنصاري للصرافة الخامس، متمنياً أن تسهم هذه الجائزة في إحداث تغيير إيجابي في حياتها وحياة أسرتها. ويسرنا تتويج مليونير جديد سنوياً ضمن «مكافآت الأنصاري للصرافة» وتوفير فرصة استثنائية لعملائنا لتحقيق أحلامهم».