«أمازون كيندل» لعشاق الكتب الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

اعتباراً من اليوم يمكن لعملاء «سوق دوت كوم» في الإمارات شراء أجهزة «أمازون كيندل» بما في ذلك «كيندل وايت بيبر» و«كيندل أوسيس» الأكثر تطوراً ضمن فئة أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية.

وتوفر أجهزة «كيندل» للقراء وصولاً سهلاً إلى أفضل مجموعات الكتب الإلكترونية بالإنجليزية والعربية والفرنسية والهندية والمتوفرة على موقع Amazon.com حيث تضم أكثر من 12 ألف كتاب باللغة العربية.

وأعلنت «أمازون» وموقع سوق دوت كوم عن استجابتها لرغبات عشّاق القراءة في المنطقة مع طرح أجهزة «كيندل» لقراءة الكتب الإلكترونية في أسواق دولة الإمارات والبحرين والكويت وعمان، حيث سيتمكن العملاء في هذه الدول من شراء أحدث أجهزة «كيندل وايت بيبر» الذي حقق أكبر مبيعات و«كيندل أوسيس» الأكثر تطوراً ضمن فئته.

وبات بإمكان القراء الآن مع أجهزة كيندل الوصول إلى باقة من الكتب على Amazon.com في متجر كيندل ويمكنهم الوصول إلى أكثر من مليون عنوان كتاب».