«جت ايروايز» تخفّض التكاليف

المصدر: نيودلهي - رويترز

تكبدت «جت ايروايز» أكبر شركة لخدمات الطيران الشاملة في الهند ثاني خسارة فصلية على التوالي وقالت إنها ستضخ أموالاً وتخفض التكاليف بما يزيد على 20 مليار روبية خلال عامين.

وكانت الشركة، التي تملك الاتحاد للطيران جزءاً منها، تواجه صعوبات مالية لكنها قالت إنها واثقة من أنها يمكنها أن تخفض التكاليف دون تعطيل أنشطتها، نافية تقارير بأنها أبلغت موظفيها بأن السيولة تنفد لديها. ومنيت جت بخسارة قدرها 13.23 مليار روبية هندية (188.76 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو مقارنة بربح بلغ 535 مليون روبية قبل عام على الرغم من ارتفاع إيراداتها من العمليات 6.4%.