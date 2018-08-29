Viveportتدعم الواقع الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

بدأت منصة Viveport دعم خوذة الواقع الافتراضي Oculus Rift وتأتي هذه الخطوة لتتيح لمطوري المحتوى عرض إبداعاتهم عبر الخوذة وسيتم إتاحة المحتوى لجميع المستخدمين من 4 سبتمبر.ومن شأن إضافة الدعم لخوذة Oculus Rift أن يرفع أعداد المهتمين بمحتوى الواقع الافتراضي في Viveport، ويتيح لمستخدمي Oculus Rift الاشتراك في Viveport Subscription أفضل قيمة في عالم الواقع الافتراضي. ويتيح ذلك خوض 5 تجارب مميزة للواقع الافتراضي إذ يكون الاشتراك مبدئياً بحصول المستخدم على 14 يوماً تجريبياً مجاناً. وعلاوة على توفير مجموعة من الألعاب أثبتت منصة Viveport Subscription شعبيتها بين عشاق تجارب الواقع الافتراضي الراغبين بخوض التجربة قبل الشراء.