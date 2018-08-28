«كيا» تطلق «نيرو» الكهربائية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كيا موتورز» عن طرح طراز «نيرو» الكهربائية الجديدة للبيع، حيث تجمع السيارة بين المحرك الكهربائي بالكامل والخالي من الانبعاثات، مع خصائص الكروس أوفر العملية، والمواصفات الذكية والتصميم الجذاب.

وبفضل قدرتها على قطع مسافة طويلة تصل إلى 385 كيلو متراً بعد شحنها، تصبح واحدة من أكفأ السيارات الكهربائية المطروحة للبيع الآن حول العالم. وتستحوذ «نيرو» الكهربائية على مكانة فريدة في السوق العالمي كسيارة «كروس أوفر» كهربائية بالكامل، لتنضم بذلك إلى طرازات الفئتين الهجينة والكهربائية الهجينة.

وستكون «نيرو» ثاني سيارة كهربائية من كيا تباع على المستوى العالمي بعد سيارة «سول» الكهربائية، وسيتم طرحها للبيع في أوروبا في نهاية 2018.