«هواوي» تدعم «السيلفي» بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

زودت شركة «هواوي» هاتفها «نوفا 3» بكاميرا قوية للغاية، تتيح للمستخدمين الاستغناء عن نمط صور السيلفي التقليدية، والانتقال إلى عصر جديد من تجارب السيلفي المدعومة بأحدث إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

تمتلك الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل خاصية تمييز الوجوه من الخلفية، إلى جانب إمكانية التعرّف على أكثر من 200 سيناريو مختلف من ثماني فئات، بما في ذلك السماء الزرقاء، والشاطئ، والنباتات، والليل، وعروض الأداء الفنية على المسرح، والزهور.

وبعد أن تقوم بمعالجة المشهد أمام الكاميرا، يعمل الهاتف على تطبيق ميزة التجميل على كائنات الصورة، فضلاً عن التحسينات على الخلفية. ومن جهة ثانية، يعمل المستشعر الثانوي بدقة 2 ميجابكسل على التقاط العمق، وتعديل الإعدادات بشكل تلقائي لعرض الخلفية بطريقة تبعث الحياة في صور السيلفي المتميزة، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة وتذكر أمتع لحظات حياتهم في كل مرة.