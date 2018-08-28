إطلاق رحلة بالسيارات على طريق الحرير من دبي إلى الصين

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

أُعلِنَ في دبي أخيراً عن إطلاق رحلة «1% درايف ماستر من الإمارات إلى الصين»، والتي يقوم بها 15 قائد سيارة ينتمون إلى دولة الإمارات أو عرب وصينيون يعيشون في الدولة، حيث يسافرون من دبي إلى الصين براً بسيارتهم على مدى 31 يوماً، من 23 سبتمبر وحتى 23 أكتوبر 2018.

وسيقطع السائقون في هذه الرحلة مسافة 15 ألف كيلومتراً، وسيمرون خلالها بـ22 مدينة تقع جميعاً على طريق الحرير الجديد، وهي المبادرة التي أطلقتها الصين في العام 2013 وتُعرَف أيضاً باسم مبادرة «الحزام والطريق». وتنتمي المدن الـ22 إلى خمس دول وهي الإمارات وتركمنستان وأوزبكستان وكازاخستان والصين.

وبحسب تصريح اللجنة المنظمة للرحلة في المؤتمر الصحافي، فإن الهدف من هذه الرحلة هو الترويج لمبادرة «الحزام والطريق» وأيضاً نشر رسالة صداقة بين الدول الواقعة على طريق الحرير الجديد، والتي سيمر بها السائقون خلال الرحلة.

وقال عوض محمد الشيخ مجرن، رئيس مهرجان الإمارات للمسافرين: «سيكون هذا أول تجمع للمسافرين العالميين في الصين تحت اسم مهرجان الصين للمسافرين. ومن المتوقع أن يعزز هذا الحدث العلاقات الثقافية والرياضية بين الإمارات والصين، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في يوليو».

من جهته، قال عتيق حسن مبارك من اتحاد الإمارات لرياضة السيارات، «إن رؤية ورسالة فعالية رواد القيادة الإمارات - الصين 1% هي تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات والصين، لتأكيد الدور الداعم للإمارات لمبادرة الحزام والطريق ولتعزيز الصداقة بين شعبينا».

فيما قال جورج الخزام من نادي السيارات والسياحة في الإمارات: «يشرفنا أن ندعم جاهزية أندية الاتحاد الدولي للسيارات في دول طريق الحرير من خلال فعالية رواد القيادة الإمارات - الصين 1%، والسماح لترويج حملة السلامة على الطرق «أنقذ حياة 3500 شخص كل يوم» الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات».

تضم اللجنة المنظمة للفعاليات: مؤسسة أبحاث تنمية صناعة الشاي الصينية في الخارج ومقرها الصين، وشركة داي لايف انترناشونال ومقرها دبي، وشركة زونجي للسياحة والثقافة في بالصين. ويدعم الفعاليات كل من مهرجان الإمارات للمسافرين واتحاد الإمارات لرياضة السيارات؛ نادي السيارات والسياحة في الإمارات، ومؤسسة تعليم اللغة والثقافة الصينية في الصين وشركة ليجي اكسبريس أوتو تشانل ومجموعة يوانجيان لتطوير السياحة، ومجموعة شركات الصينيين المقيمين في الإمارات، وملتبيل ايفنتس، ونادي أولمست 4 4X ونادي الفروسية بين دبي والصين؛ برعاية فندق ذا بالاس داون تاون ومعهد كياوكسينج للتدريب وموقع ستراتجيجك بارتنرشيبد ويذ بيبول دوت نت، وشركة ذا فين تي ويذ فراجرانس.

حضر الحفل عوض محمد الشيخ مجرن من مهرجان الإمارات للمسافرين، وعتيق حسن مبارك من اتحاد الإمارات لرياضة السيارات. وجورج الخزام من نادي السيارات والسياحة في الإمارات، ونينغاي ما من فريق "رواد القيادة الإماراتي الصيني 1%" و"اللجنة المنظمة لمهرجان الصين للمسافرين".