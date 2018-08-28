3 تصميمات جديدة من «آيفون إكس» بشاشات أكبر حجماً

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

تعتزم شركة آبل الأميركية للإلكترونيات، طرح ثلاثة هواتف جديدة من فئة الهاتف «آيفون إكس»، الذي أزاحت عنه الستار العام الماضي، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الهواتف الثلاثة ستتباين من حيث السعر والحجم والمواصفات لتتناسب مع شرائح مختلفة من المستهلكين. غير أن الهواتف الثلاثة لن تختلف في تصميمها بشكل كبير عن الهاتف الأصلي «آيفون إكس»، حيث تعتزم أبل تأجيل إضفاء تغييرات ملموسة على الهاتف إلى العام المقبل، حسبما ذكرت المصادر.

ولم يحقق الهاتف «آيفون إكس» نجاحاً كبيراً، كما كان يأمل المحللون الاقتصاديون قبل طرحه في نوفمبر الماضي، غير أنه حقق مبيعات جيدة ساعدت أبل في زيادة حصتها في سوق الهواتف المحمولة.

وذكرت بلومبرغ، أن هدف أبل في الوقت الحالي، ليس اجتذاب ملايين جدد من مستخدمي آيفون، بل رفع متوسط أسعار الهاتف بشكل مطرد، مع توسيع عدد الأجهزة النشطة لدعم مبيعات الخدمات الرقمية مثل الفيديو والموسيقى، فضلاً عن تنشيط مبيعات الكماليات الخاصة بالهاتف.