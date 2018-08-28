200 غيغابايت تخزين على iCloud

المصدر: سان فرانسيسكو- وكالات

كشفت شركة آبل عن عرض جديد للمستخدمين الجدد، الذين لم يشتركوا في خدمة iCloud حتى الآن، حيث أشارت الشركة إلى أنه يمكن للمشتركين الجدد الحصول على 200 غيغابايت مجاناً لمدة شهرين، إلا أن هذا العرض متاح في الولايات المتحدة في الوقت الراهن، وليس من المعروف ما إذا كانت الشركة تنوى توسعته أم لا.

وأفاد موقع تقني أميركي بأنه سيتم فرض رسوم على هؤلاء العملاء بقيمة 2.99 دولار في الشهر بعد انتهاء هذين الشهرين، حيث تأتى هذه الحيلة من شركة أبل لجذب العملاء إلى خدماتها، وهو أمر مزعج بعض الشيء، خاصة للمستخدمين الذين دفعوا مئات الدولارات لشراء جهاز جديد.