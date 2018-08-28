الإنترنت على الطائرات يدعم أرباح القطاع

المصدر: لندن - د ب أ

في السنوات الأخيرة لم يكن يمكن أن يأخذ الأشخاص، خصوصاً رجال الأعمال، بعض الراحة من هواتفهم الذكية سوى على متن الطائرات، ساعات قليلة منقطعين عن العالم، لا يمكن الوصول إليهم.

لكن خسارة فترة الهدوء تلك تتلاشى على نحو متزايد نظراً لأن تقنية الأقمار الصناعية تمكن شركات الطيران من جعل الإنترنت متوفراً على متن الطائرات فيما يراه الخبراء على أنه منجم ذهب محتمل لهم.

ويقول الصحافي أندرياس شبيت: «يمكن أن يسفر توفر الإنترنت العريض النطاق على متن الطائرات داخل أوروبا عن نجاح مالي كبير للصناعة بأكملها».

وتتوقع كلية لندن للاقتصاد أنه بحلول 2035 يمكن أن يوفر الإنترنت العريض على متن الطائرات ما يقدر بـ130 مليار دولار عالمياً، سوف تحصل منها شركات الطيران على 30 مليار دولار.

وفي حين أنه ليس مستحيلاً توفير الإنترنت على متن الطائرات وأنه لفعل شائع في الولايات المتحدة الأميركية، هناك مناطق أخرى متخلفة.