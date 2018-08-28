بيانات «غوغل درايف» غير مشفرة

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

أبلغ تطبيق واتسآب مستخدميه بأن التشفير الشامل الذي يقدمه للرسائل والوسائط، لا يتم تطبيقه، إذا تم تخزين البيانات كونها نسخة احتياطية على خوادم غوغل، وذكر تطبيق الدردشة الشهير في تحديث على موقعه: «الوسائط والرسائل التي قمت بنسخها احتياطياً ليست محمية بواسطة تشفير واتسآب من البداية إلى النهاية أثناء وجود «غوغل درايف».

يأتي التحذير في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة في 16 أغسطس عن توقيع اتفاق مع غوغل للسماح للمستخدمين بتخزين الرسائل على خدمة التخزين السحابي الخاصة بها، إذ يمكن تخزين بيانات مستخدمي واتسآب على محرك غوغل، دون حساب ذلك ضمن المساحة التي تقدمها الشركة الأميركية، والتي تصل إلى 15 جيجابايت.