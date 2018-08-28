«سناب» يتيح إرسال صور GIF موسيقية

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

أعلنت خدمة مشاركة الصور المتحركة الموسيقية TuneMoji عن دمجها داخل تطبيق سنابشات، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع أميركي، وهو ما يعني في النهاية أن المستخدمين الذين يمتلكون تطبيق TuneMoji على هواتفهم الذكية يمكنهم وضع مقاطع متحركة موسيقية إلى قصص سنابشات الخاصة بهم، أو إرسالها داخل الدردشة.

يضيف تطبيق TuneMoji GIF موسيقى يتم تكرارها مع الصورة المتحركة، فيما يصنف TuneMoji كخدمة مشابهة تماماً لطريقة عمل Giphy التي تمتلك قاعدة بيانات قابلة للبحث عن الصور المتحركة، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن طريق الكلمات أو العبارات، أو عن طريق الرموز التعبيرية، وبمجرد تحديد ملف GIF الموسيقي الذي تريده، فإنك تختار المكان الذي تريد مشاركته فيه.