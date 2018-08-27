منظومة العمل المرن تساعد شركات الإمارات على النمو

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة «إنترناشيونال وورك بلايس غروب» أن قادة الأعمال ومديري المخاطر في الإمارات يختارون استراتيجيات مرنة من حيث المنشآت المؤسسية من أجل تنمية أعمالهم، والتخفيف من المخاطر المحتملة.

وكانت الدراسة في الإمارات جزءاً من دراسة عالمية تستند إلى وجهات نظر لأكثر من 18000 موظف في 96 شركة. ووجدت الدراسة أن 91% من المشاركين يعتقدون أن منظومة العمل المرن تساعدهم على تنمية أعمالهم وتعزيز أرباحهم، في حين أن 84% من قادة الأعمال في الإمارات يدركون أن العمل المرن يساعد على التخفيف من المخاطر المالية والاستراتيجية.

ووجدت الدراسة أن 84% يعتقدون أن منظومة العمل المرن تمكّنهم من إدارة الأسواق المتقلّبة، في حين أن 87% يعتقدون بأنها تساعدهم على تحسين النفقات والاستفادة منها. ويساهم وجود استراتيجية لمكان العمل المرن في تبديد مخاطر هامة أخرى، وهي المخاطر الاستراتيجية.