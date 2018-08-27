«إنستغرام» يطرح ميزة جديدة لعرض المنشورات

المصدر: نيويورك - وكالات

لاحظ بعض مستخدمي إنستغرام تحديثاً جديداً، والذي يتضمن مشاركات جديدة موصى بها لم تكن موجودة مسبقاً، وقال التطبيق عبر منشور بمدونته الرسمية: «هدفنا هو جعل Feed أفضل مكان للمشاركة والتواصل مع الأشخاص والاهتمامات، والآن مع المشاركات الموصى بها، يمكنك أن ترى أكثر مما يتم مشاركته من قبل مجتمعنا».

وذكرت مجلة «نيوزويك» الأميركية أن هذه الإضافة الجديدة تشبه ميزة الأشخاص أو الصفحات الموصى بها التي تم دمجها بالفعل في منتصف خلاصات المستخدم، لكن المنشورات الموصى بها تظهر الآن في أسفل الخلاصة.

وأوضح إنستغرام أن المحتوى الذي يظهر في مكان المشاركات الموصى به سيعتمد على الصور ومقاطع الفيديو الأخرى التي يفضلها المستخدمون.