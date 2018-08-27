مصر الوجهة المفضلة للمسافرين في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

حافظت مصر على تصدرها قائمة وجهات السفر الأكثر جاذبية للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثاني من عام 2018، بحسب قائمة «ويجو» لسوق السفر. وتسلط القائمة الضوء على التغيرات التي طرأت على مستوى شعبية وجهات السفر عالمياً. وقد استند التصنيف إلى بيانات ومعلومات البحث عن الرحلات والإقامة الفندقية لملايين المستخدمين لتطبيقات ومواقع ويجو خلال الربع الثاني 2018.

وشهد الربع الثاني تغيرات هائلة في قائمة وجهات السفر الأكثر شعبية لدى مسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعبر عن تغير الأذواق وتغير أوضاع الأسواق، حيث حافظت مصر بلا منازع على المركز الأول باعتبارها الوجهة الأكثر شعبية في الربع الثاني من هذا العام، وذلك بفضل تدفق المسافرين إليها من رجال الأعمال أو السياح من المنطقة، إذ لا يستطيع السياح مقاومة جاذبية البلد الساحر المعروف بالأماكن التاريخية والرحلات النهرية الرائعة.