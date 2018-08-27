«ديدي» الصينية تعلق خدمات «هيتش» بعد مقتل راكبة

المصدر: هانغتشو - شينخوا

ذكرت شركة «ديدي تشوشينغ»، وهي منصة رائدة لاستدعاء سيارات الأجرة في الصين، أنها ستعلق خدمات «هيتش»، التي تتيح ركوب أكثر من زبون بالسيارة يتوجهون عبر نفس الطريق، وذلك بعد أن قتلت راكبة في مدينة ونتشو شرقي الصين.

وقالت ديدي إن خدمة «هيتش» ستعلق اعتباراً من اليوم، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنه تمت إقالة اثنين من كبار المديرين التنفيذيين من الشركة. وقالت «ديدي» إنها ستعيد تقييم نموذج العمل الخاص بهذه الخدمة من أجل تصحيح الأخطاء وتطوير خدمة العملاء.

ووفقاً للشرطة المحلية، فقد فُقدت امرأة عمرها 20 عاماً يوم الجمعة بعد أن استدعت سيارة أجرة من شركة ديدي تشوشينغ في ونتشو بمقاطعة تشجيانغ. وألقت الشرطة القبض على السائق.