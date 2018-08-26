القيمة المضافة توازن إنفاق المستهلكين

المصدر: Ⅶدبي - بشار باغ

أظهر استطلاع «البيان الاقتصادي» توجه الأفراد نحو موازنة إنفاقهم الاستهلاكي، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري.

وفيما أفاد 54 % من المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر» بأنهم لم يخفضوا من إنفاقهم الاستهلاكي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مقابل 46 % قللوا من الإنفاق، أكد 58 % من المشاركين في الاستطلاع عبر صفحة «البيان الاقتصادي» على فيسبوك أنهم بادروا إلى تخفيض إنفاقهم على المشتريات الاستهلاكية منذ البدء بتطبيق الضريبة فيما نفى 42 % منهم وجود أي تراجع في قيمة مشترياتهم.

وارتفعت نسبة تخفيض الاستهلاك لدى المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني»، حيث أفاد 69 % منهم بأنهم قللوا من إنفاقهم الاستهلاكي مقابل 31 % أكدوا عدم تخفيضهم للإنفاق.

ويشير مراقبون إلى أن ضريبة القيمة المضافة أسهمت في تغيير العادات الاستهلاكية لدى العديد من شرائح المستهلكين، حيث بات المستهلك أكثر حساسية تجاه الأسعار مع الحرص على موازنة فاتورة المشتريات والتدقيق في بياناتها، بالتزامن مع زيادة الإقبال على التخفيضات والعروض التي تطرحها مختلف منافذ التجزئة، حيث باتت نسبة كبيرة من المستهلكين تنتظر مواسم التخفيضات لتحقيق أفضل قيمة للتوفير في المشتريات، كما بدأ البعض بالتوجه نحو المنتجات الأقل ثمناً ضمن مستويات الجودة نفسها.