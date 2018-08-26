ماسك يقرر إبقاء «تيسلا» شركة عامة

المصدر: واشنطن - د ب أ

ألغى أيلون ماسك خطته لامتلاك شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية كشركة خاصة، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من إثارة قلق الموظفين والمستثمرين بالإعلان عن هذه الفكرة في تغريدة على موقع تويتر.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي وأكبر مساهم في الشركة: «التقيت مع مجلس إدارة تيسلا وأبلغتهم أنني أعتقد أن أفضل مسار هو أن تظل تيسلا ملكية عامة»، مشيراً إلى أن المجلس وافق على ذلك.

ويعد هذا القرار تراجعاً مذهلاً بعد أن صدم ماسك عالم المال والأعمال في 7 أغسطس عندما كتب في تغريدة، أنه يريد أن يستحوذ على أسهم الشركة ويحوّلها إلى شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم الواحد، وأنه نجح في تأمين التمويل.

وفي منشور لاحق، أشار إلى أنه لم يتم إبرام مثل هذه الصفقة الخاصة بالتمويل.