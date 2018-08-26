«تويتر» تنهي دعم تطبيقها على هواتف آيفون القديمة

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

أنهت شبكة التغريدات المصغرة دعم تطبيقها لكافة مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد، التي تعمل بنظام التشغيل iOS9 أو الإصدارات الأقدم.

ووفقاً لرسالة جاءت في تحديث التطبيق في آخر إصدار على متجر أبل ستور تم إطلاقه، سوف يستمر المستخدمون الذين يشغلون نظام iOS10 أو أحدث في الحصول على دعم التطبيق، وأشارت الرسالة إلى أن هذا القرار سيسمح لها بمزيد من القدرة على تطوير التطبيق لكافة عملائها، إذ كان «تويتر» يدعم حتى الوقت الراهن بعض الأجهزة القديمة مثل آيفون 4 و5 و6 ومختلف إصداراتها.

وتقول الشركة، إنها أزالت رسمياً الدعم من مجموعة من الهواتف التي تدعمها، وهو ما يعني أن مستخدمي الأجهزة لن يتلقوا تحديثات الميزات أو إصلاحات الأخطاء الخاصة بتطبيق «تويتر».