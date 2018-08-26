«دويتشه بنك» يتجه لشطب ألف وظيفة بقطاع التجزئة

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت مصادر مطلعة، أن مصرف «دويتشه بنك» يعتزم تقليص الوظائف بقطاع التجزئة في مقره بنحو ألف وظيفة. ويشكل الرقم حوالي خمس عدد العاملين في وحدته الألمانية للتجزئة المندمجة حديثاً والموزعة بين فرانكفورت وبون.

ونقلت «بلومبرغ» عن تلك المصادر، أن معظم شطب الوظائف يهدف إلى إلغاء الازدواج للوظائف المكتبية ووظائف الخدمات المساعدة. ولم يتم التفاوض بعد بشأن عدد الوظائف التي سيتم شطبها مع المجالس العمالية القوية.

وكان المدير التنفيذي للبنك كريستيان سفينج قد تعهد بإلغاء ما لا يقل عن 7 آلاف وظيفة من القوة العاملة الإجمالية للبنك في الفترة من أبريل وقت توليه رئاسة البنك إلى نهاية العام القادم.وفي أواخر العام الماضي، عرض قطاع التجزئة بقيادة فرانك شتراوس برنامجاً طوعياً للاستغناء وممولاً لتغطية رحيل ألف من الموظفين.