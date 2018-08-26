«وايمو» تنشئ شركة سيارات ذاتية القيادة بالصين

المصدر: شنغهاي - وكالات

أنشأت شركة «وايمو»، وهي الوحدة ذاتية القيادة التابعة لشركة «ألفابيت» الشركة الأم لغوغل، شركة تابعة لها في شنغهاي، وتعد تلك الخطوة أحدث علامة على أن عملاق الإنترنت في الولايات المتحدة يحاول تحقيق نجاحات جديدة في الصين.

وذكر تقرير صحافي، أن شركة «وايمو» أنشأت شركة جديدة بالكامل في 22 مايو الماضي في منطقة التجارة الحرة في شنغهاي برأسمال مسجل يبلغ 3.5 ملايين يوان (509.165 دولارات).

ويشمل نطاق أعمال شركة غوغل الجديدة الاستشارات التجارية واللوجستية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلّقة بتصميم واختبار قطع غيار السيارات ذاتية القيادة، وهذا وفقاً لما ذكرته الوثيقة، التي وقع عليها الممثل القانوني للشركة باسم كيفن برادلي فوسن.