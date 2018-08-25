الخطوط التونسية تتوازن مالياً للمرة الأولى منذ 2011

المصدر: تونس - د ب أ

أعلن مدير شركة الخطوط التونسية أمس أن الناقلة الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية وهيكلية، ستحقق توازناً مالياً العام الجاري وذلك للمرة الأولى منذ 2011.

وصرح مدير الشركة، إلياس المنكبي، بأن الخطوط التونسية نجحت بصفة تدريجية في تقليص العجز المالي المستمر منذ 2011.

وقال المنكبي لإذاعة محلية: «قلصنا الخسائر من 160 مليون دينار سنوياً منذ 2011 إلى حدود 70 مليون دينار في 2017. وسنحقق هذا العام التوازن المالي لأول مرة».

وبينما كانت الخطوط التونسية تدر على خزينة الدولة أرباحاً تقدر بـ600 مليون دينار، انزلقت بعد عام 2011، إلى مشاكل هيكلية أدت إلى عجز مالي مستمر.

وترتبط الأزمة بعمليات انتداب واسعة النطاق شملت العاملين عبر شركات المناولة والمطرودين من الشركة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في كتلة الأجور التي تشمل 7800 موظف بالشركة.