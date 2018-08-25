احتواء حريق في مصنع «تسلا»

المصدر: واشنطن - د ب أ

نشب حريق صغير مساء أول من أمس (بتوقيت كاليفورنيا) في مصنع «تسلا» للسيارات بمدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا الأميركية، لكنه لم يسبب إصابات ولم يؤثر في سير عملية الإنتاج.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس أن إدارة الإطفاء بمدينة فريمونت أكدت أنها تمكنت من احتواء الحريق، الذي هدد أحد المباني وتسبب في إشعال حريق صغير في الأعشاب، قبل أن يتم إخماده.

وقال مصنع تسلا: اشتعل حريق ببعض الورق المقوى ومواد الشحن، التي كانت معدة لإعادة تدويرها على قرب سياجنا الجنوبي، إلى جانب مساحة عشبية صغيرة، بالقرب من موقف سيارات لمصنع تسلا.

وأضاف: نجري تحقيقاً لمعرفة سبب الحريق.