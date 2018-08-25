المصدر: كانبرا - د ب أ

ذكرت لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا أمس أنه تم فرض غرامة قدرها 2.25 مليون دولار أسترالي (1.63 مليون دولار أميركي) بحق شركة الصناعات الغذائية العملاقة «هاينز» لإدانتها بتضليل المستهلكين عبر ادعاء أن إحدى وجبات الأطفال الخفيفة مفيدة لصحة الصغار.

وخلصت المحكمة الاتحادية الأسترالية في مارس إلى أن هاينز انتهكت قوانين حماية المستهلك في البلاد بإدعائها أن منتجاتها المخصصة للأطفال «ليتل كيدز شريدز» مفيدة لصحة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات.

وقالت اللجنة الأسترالية التي رفعت الدعوى ضد هاينز، إن الأمر لم يكن كذلك.

وطالبت اللجنة بغرامة قدرها 10 ملايين دولار، قائلة إن العقوبة يجب أن تكون رادعة لأي سلوك مماثل في صناعة الأغذية. لكن المحكمة رأت أمس أن العقوبة البالغة 2.25 مليون دولار كبيرة بما يكفي.

كما أمرت المحكمة هاينز بإعداد برنامج يتوافق مع قانون حماية المستهلك وكذلك دفع التكاليف التي تحملتها اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلك.