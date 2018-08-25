11.8 مليار دولار إيرادات «علي بابا» في 3 أشهر

المصدر: هانغتشو ـ شينخوا

ذكرت مجموعة علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، أن الإيرادات ارتفعت بـ61% على أساس سنوي لتصل إلى 80.92 مليار يوان (نحو 11.8 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2018 - 2019.

وقفزت إيرادات أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 69.19 مليار يوان.

وقالت ماغي وو المديرة المالية لمجموعة علي بابا، إن مجموعة علي بابا شهدت نمواً ربعياً قوياً من جديد. وأعلن النمو القوي في أعمال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية ووسائل الإعلام الرقمية والتسلية.

وبلغ عدد المستخدمين النشطاء سنوياً لأسواق البيع بالتجزئة 576 مليوناً سنوياً.

ويمتد الربع الأول في السنة المالية الخاصة بالشركة 2018 ـ 2019، بداية من أول أبريل إلى يوم 30 يونيو 2018.