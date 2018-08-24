«أوديسي» تتفوق في نظام القفل وتحمّل التصادم

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهر تقرير رسمي أميركي، تفوق السيارة «هوندا أوديسي» التي تنتجها «هوندا» اليابانية على السيارات المنافسة في اختباري قوة القفل (لاتش) وتحمّل التصادم الجانبي البسيط.

وبحسب الاختبارات التي أجراها «معهد التأمين للسلامة المرورية» الأميركي تفوقت السيارة «أوديسي» على السيارات المنافسة مثل «كرايسلر باسيفيك» و«تويوتا سيينا» في فئتي كفاءة نظام القفل والتصادم الجانبي البسيط بفارق واضح.

يذكر أن نظام القفل أو «لاتش» هو نظام يسهّل للعملاء تثبيت بعض الأشياء مثل مقاعد الأطفال في السيارة، حيث تتفاوت سهولة استخدام هذا النظام من سيارة إلى أخرى.

وبحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات حصلت السيارة «أوديسي» على تصنيف «زائد جيد» في هذه الفئة في حين حصلت السيارة «سيينا» على تصنيف «مقبول» والسيارة «باسيفيك» على تصنيف «هامشي». كما حصلت السيارتان «دودج غراند كارفان» و«كيا سيدونا» على التصنيف «مقبول».

وفي اختبار قوة تحمّل التصادم الجانبي البسيط حصلت السيارة «أوديسي» على تصنيف «جيد» في حين حصلت السيارة «باسيفيك» على تقييم «مقبول» والسيارة «سيينا» على تقييم «هامشي».