ملايين الدولارات مقابل منزل محترق

المصدر: أوتاوا - البيان

أثارت قيمة منزل محترق التعجب في سوق العقارات بعد عرضه بـسعر 3.9 ملايين دولار كندي (3 ملايين دولار أميركي).

وشبّت النيران في المنزل الواقع في مدينة فانكوفر في كندا أواخر العام الماضي، وكان على البنك فك القرض المترتب على المنزل وعرضه للبيع.

ويقول وكيل العقارات إن السعر معتدل بالنسبة إلى الأسعار الرائجة في فانكوفر، حيث إن أسعار العقارات في المدينة هي الأغلى في العالم، ويبلغ معدل قيمة بيت شبه مستقل أكثر من 1.6 مليون دولار كندي.

ويظهر المكان مهجوراً منذ أشهر عديدة وتبدو آثار الحريق جلية على ركام المنزل وغزته الأعشاب اليابسة.

ولأن المصرف هو مالك هذا المنزل حالياً فعرضه للبيع على حاله.

وأوضح وكيل العقارات المشرف على بيعه لشبكة أخبار «سي تي في» أن السعر يعكس حجم العقار والميزات التي يتمتع بها وليس حالته الراهنة. وأضاف: «تكمن الفكرة في الفرص التي توفرها مساحة الأرض وليس ما تراه حالياً».

البناء الأصلي كان مدرجاً ضمن قوائم التراث في المدينة، لكن الحريق منح المالك حرية التصرف بالأرض كما يرغب وبناء أي منزل عليها، خاصة وأن قوانين المقاطعة تسمح ببناء مساكن متعددة أصغر حجماً مما يزيد من فرص تحقيق مزيد من الربح. وأسعار العقارات في فانكوفر تعتبر الأغلى في العالم رغم انخفاضها بشكل ملحوظ بعد تطبيق إجراءات للحد من ملكية الأجانب لها.