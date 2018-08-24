لوزان تمنح الزائرين فرص استكشاف الغابات

المصدر: Ⅶلوزان - البيان

استكشفوا الغابات والبحيرات والحدائق الطبيعية في مدينة لوزان السويسرية وأبرزها حديقة «سوفابلان» التي تعرف بجنة الأطفال، وتحفل بمناظر طبيعية خلابة تجعل منها المكان الأمثل للعائلات وعشاق الطبيعة للتأمل وقضاء أروع الأوقات خلال العطلة الصيفية.

تضم «سوفابلان» بحيرة محاطة بطريق يمكن الزوار من التنزه عبر غابات الحديقة الرائعة. وتتمتع المنطقة الواقعة أعلى التل بأجواء ودية هادئة، تظللها الأشجار العتيقة العبقة بالتاريخ. كما تتضمن الحديقة منطقة لعب فريدة من نوعها مصنوعة من أخشاب الغابة نفسها، حيث يمكن للأطفال إمضاء أوقات ممتعة واستكشاف الطبيعة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية. ويمكن للزوار الاستمتاع بتناول أشهى الأطباق المحلية في مطعم «بانت دو ليك دو سوفابلان» وهو مطعم ريفي ذو جلسات خارجية يقع بالقرب من البحيرة.

و قال ستيف باش مدير هيئة سياحة لوزان: «مهما كان نوع الإجازة التي يرغب بها السياح؛ سواء كانوا يبحثون عن البحيرات العذبة، أو الأنشطة الترفيهية الخارجية، أو جمال الطبيعة الساحر، أو الأجواء الهادئة والمريحة، أو المتاجر الحديثة والراقية، أو المطاعم الفاخرة، فإن لوزان هي المكان الأمثل لتلبية احتياجات كافة الزوار».

وتعد «سوفابلان» أحد أكثر الحدائق شعبية في لوزان، وهي المكان الأمثل لمراقبة النجوم في الليل، والتنزه حول أشجار السنديان المعمرة والمساحات الخضراء اليانعة، والبحيرة المتلألئة. وهي موطنٌ للعديد من الحيوانات الرائعة كالماعز والبط والخفافيش والطيور.