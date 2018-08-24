«فولكسفاغن» تستثمر مليارات في سيارات كهربائية ذاتية القيادة

المصدر: برلين - د ب أ

تعتزم شركة فولكسفاغن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، استثمار مليارات اليورو مستقبلاً في تطوير السيارات المتصلة بشبكات إلكترونية باتجاه السيارات الكهربائية ذاتية القيادة التي يتنبأ لها البعض بأن تكون الأكثر انتشاراً مستقبلاً.وأعلنت الشركة أمس أنها تعتزم ضخ 3.5 مليارات يورو بحلول 2025 في إطار تطوير مكثف للرقمنة في عالم السيارات موضحةً أنها تسعى لتحقيق مبيعات عالية مستقبلاً من خلال عروض وخدمات الرقمنة في السيارات.

وأكدت الشركة أنها تخطط للدخول في تحالفات وضم شركات من أجل تطوير التقنيات الفائقة المطلوبة لتطوير السيارات المرتبطة بالشبكات الإلكترونية كما تعتزم إطلاق عرض للسيارة الكهربائية المستأجرة.

وتبدأ الشركة توفير العرض في الربع السنوي الثاني 2019 في برلين بأسطول من 1500 من سيارات الغولف الكهربائية ثم 500 سيارة فولكسفاغن أب.