أمبيف تشتري 1600 شاحنة كهربائية من فولكسفاغن

المصدر: فولفسبرغ - د ب أ

طلبت شركة أمبيف البرازيلية للصناعة شراء 1600 شاحنة تعمل بالكهرباء من فولكسفاغن الألمانية العملاقة للسيارات.

وذكرت أمبيف المملوكة لشركة «أنهاوزر بوش إنبيف» أن الشاحنات سيتم شراؤها بواسطة نحو عشرين شركة لوجستيات تعاقدت لنقل منتجات أمبيف.

ومن المتوقع تسليم الشاحنات بحلول عام 2023.

وبعد إضافة الشاحنات الجديدة، سيكون قرابة 35 % من أسطول نقل شركة أمبيف مكوناً من شاحنات كهربائية.

وتتوقع الشركة أن يوفر الأسطول الكهربائي 30 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وقال جولهيرم جايا مدير اللوجستيات والإمدادات في شركة أمبيف إن «حلمنا هو جمع الناس سوياً من أجل عالم أفضل، ولهذا الغرض، فإننا نبحث دائماً عن شركاء منخرطين من أجل تحقيق نفس الأهداف، لتوفير تقنيات جديدة لها تأثير إيجابي على البيئة مثل فولكسفاغن». وأضاف «نحن واثقون أن هذا المشروع سوف يسهم في بناء الإرث المستدام الذي نريد أن نتركه للأجيال المقبلة».