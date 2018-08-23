ألمانيا تشكل مجلساً للرقمنة

المصدر: برلين - د ب أ

شكل مجلس الوزراء الألماني مجلساً معنياً بشؤون الرقمنة يضم عشرة خبراء في هذا المجال.

ومن المنتظر أن يقدم هذا المجلس النصح والإرشاد للحكومة الألمانية لتطوير هذا المجال ودعم تطبيق مشروعات الرقمنة في مجالات مختلفة، مثل الإدارة والمجتمع والتعليم والاقتصاد وسوق العمل.

ويعتزم أعضاء المجلس عقد أول اجتماع لهم مع عدد من الوزراء.

وسيقود المجلس وكيلة وزارة الدفاع السابقة والمستشارة الإدارية السابقة كاترين زودر.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت عن خطط الحكومة لتشكيل هذا المجلس، وقالت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة: «أنا على قناعة بأنه بإمكاننا المواكبة في هذا المجال، إذا بحثنا دائماً، خلال اضطلاعنا بمهامنا الحكومية، عن الإرشاد من الخارج».