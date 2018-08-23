تراجع مبيعات المنازل الأميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

تراجعت مبيعات المنازل بالولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في يوليو في ظل ارتفاع أسعار المنازل بفعل نقص في العقارات المعروضة بالسوق.

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين، أمس، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 0.7 % إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية، بلغت 5.34 ملايين وحدة الشهر الماضي، وبهذا تدخل المبيعات أطول موجة تراجع شهري منذ 2013.

كان اقتصاديون ، توقعوا زيادة مبيعات المنازل القائمة 0.6 % إلى معدل قدره 5.40 ملايين وحدة في يوليو. وتراجعت المبيعات في الشمال الشرقي والجنوب والغرب الأوسط، بينما ارتفعت في الغرب.