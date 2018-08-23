موديز تستحوذ على «أوميغا بيرفورمانس»

المصدر: نيويورك ــ وكالات

استكملت شركة «موديز» استحواذها على «أوميغا بيرفورمانس»، المزودة الرائدة لتدريبات الائتمان على الإنترنت. وأعلنت «موديز» عن رغبتها بالاستحواذ على «أوميغا بيرفورمانس»، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة «توينتي إيتي»، في 8 يوليو 2018.

وتقدّم «أوميغا بيرفورمانس» مجموعة واسعة من صفوف التدريب على الائتمان عبر الإنترنت إلى العملاء، وتتيح خدماتها إلى أكثر من 300 عميل حول العالم. وسيساهم الاستحواذ بتحسين موقع «موديز أناليتيكس» كمعيار في السوق العالميّة في مجال كفاءة الائتمان.

وليس من المُتوقع أن يكون للاستحواذ على «أوميغا بيرفورمانس» أي تأثير ماديّ على نتائج «موديز» الماليّة للعام المالي 2018.