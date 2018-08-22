النساء أكثر إنفاقاً على ألعاب «الموبايل»

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

كشفت دراسة جديدة، أن النساء أكثر عرضة بنسبة 79% مقارنة بالرجال فيما يتعلق بعمليات الشراء داخل تطبيقات ألعاب الموبايل، حيث جاءت هذه البيانات من تقرير تسويقي صادر عن شركة Liftoff، وهي شركة متخصصة في دراسة سوق الألعاب المحمولة.

وذكر تقرير، أن الإناث تشترين محتوى داخل التطبيقات بنسبة 16.7% من الوقت بعد تثبيت أحد التطبيقات، فيما يشجع التقرير مطوري التطبيقات على التركيز على هذه الشريحة من السوق في المستقبل.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن الأمر يتطلب فقط 0.18 دولار إضافي لجعل التطبيق جذاباً أكثر للمستخدمين الإناث بما فيه الكفاية لتثبيته مقارنة بالمستخدمين الذكور، فقد جاء في التقرير أن الفحص الدقيق لمعدلات التحويل يكشف أن الإناث هن في الواقع لاعبات أكثر قيمة من الذكور.

وأوضح التقرير أنه مقارنة بالفترة بين 2016 و2017، تضاعفت عمليات الشراء داخل التطبيق للمستخدمين الإناث تقريباً.