فولكسفاغن تستدعي 700 ألف سيارة

المصدر: فرانكفورت - أ ف ب

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية العملاقة أنها استدعت 700 ألف سيارة في أنحاء العالم بسبب أضواء في سقف السيارات يمكن أن تتسبب في تماس كهربائي في حال تعرضها للبلل.

والسيارات المعنية هي من الجيل الحالي من سيارات تيغوان وتوران المصنعة قبل الخامس من يوليو هذا العام، بحسب ما صرح الناطق باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت مجلة «كاي فز بيتريب» المتخصصة بأخبار الصناعة، أن الحرارة الناتجة عن التماس الكهربائي يمكن أن تلحق ضرراً بالسقف، وفي الحالات النادرة يمكن أن تتسبب في حريق.

وقال الناطق إن الشركة لا تزال تعمل على حل للمشكلة، إلا أنها تأمل في إكمال الاختبار «قريباً» حتى يتمكن المستهلكون من إحضار عرباتهم لإصلاحها.