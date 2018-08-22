عملة مصرية جديدة فئة جنيهين

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها تدرس إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، لمزيد من التيسير على المواطنين وعلى غرار العملات المعدنية من ذات الفئة التي تطرحها بعض الدول العربية والأوروبية للتخفيف عن مواطنيها.

وقال بيان للوزارة: إن مصلحة سك العملة ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بطرح كميات أكبر من العملات المعدنية المساعدة من الفئات المختلفة لتوفيرها بالأسواق.

وأكد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة، انتهاء المصلحة من تجهيز كميات كبيرة من الفكة لطرحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي تشهد الحركة التجارية خلاله انتعاشاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء.