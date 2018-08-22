6 إصدارات جديدة من ساعة أبل

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

كشف تقرير جديد عن بعض التسريبات حول 6 ساعات ذكية قادمة من الجيل الرابع من شركة أبل. تأتي هذه المعلومات من قائمة في اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، التي توافق على الأجهزة التي تستخدم التشفير، وتباع في روسيا وبلدان أخرى في المنطقة، حيث تحتوي الاستمارة على 6 أرقام من طرز جديدة للساعات الذكية التي تقدمها أبل.

ويمكن أن تكون الاختلافات بين النماذج جمالية بحتة، مثل مواد مختلفة في تصنيع جسم الساعة، أو وظائف معينة مثل قدرات LTE.

ويأتي الجيل الثالث من ساعات أبل في 8 إصدارات، لذلك يبدو أن التنوع سيقل، كذلك فإن القائمة تكشف أيضا أن جميع الطرز ستعمل بنظام التشغيل watchOS 5.