ترفيه جديد في سيارات تيسلا

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

تخطط شركة صناعة السيارات الأميركية «تسلا» لدمج شاشات كبيرة تعمل باللمس داخل السيارات الكهربائية الخاصة بها مخصصة للألعاب والفيديوهات، وهذا لتلبية طلبات المستخدمين الخاصة بتمكينهم من اللعب وتشغيل الفيديوهات عندما تكون السيارة لا تتحرك.

ووفقاً للتقارير، سوف تضع شركة تسلا قيوداً صارمة على تلك الميزة عند إطلاقها بشكل رسمي، حتى لا يقوم المستخدمون بتشغيلها أثناء القيادة، ما يمكن أن يعرض حياتهم للخطر.

وآخر شيء تحتاج إليه شركة تيسلا هو اقتراح أن المالكين يمكنهم استخدام ميزة القيادة الذاتية بوصفها وسيلة للحاق بالبرامج التلفزيونية، لأن هذا أيضاً قد يعرض حياتهم للخطر أثناء القيادة.