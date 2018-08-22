الصين تؤسس أول محكمة مالية في شانغهاي

المصدر: شانغهاي - شينخوا

افتُتحت أول محكمة صينية متخصصة بالتعاطي مع القضايا ذات الصلة بالأموال في شانغهاي، المركز المالي بالبلاد.

وستضطلع محكمة شانغهاي المالية بالفصل في القضايا التجارية مثل النزاعات الخاصة بالأوراق المالية والعقود الآجلة والتأمين والفواتير والإقراض المالي، بحسب ما ورد في وثيقة أصدرتها المحكمة الشعبية العليا.

وأشارت الوثيقة إلى أن المحكمة ستتعامل كذلك مع قضايا الإفلاس التي تكون المؤسسات المالية فيها هي الطرف المدين، علاوة على القضايا الإدارية التي تكون الجهات التنظيمية المالية فيها هي الطرف المدعى عليه.

كما ستعمل المحكمة لضمان أن التمويل يخدم الاقتصاد الحقيقي ويحد من المخاطر المالية ويعمق الإصلاح المالي. ووافقت أعلى هيئة تشريعية بالصين على تأسيس محكمة شانغهاي المالية في أبريل المنصرم.

وفي العام الماضي، استقبلت المحاكم في شانغهاي أكثر من 179 ألف قضية ذات صلة بالأموال.