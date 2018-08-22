واتساب يضيق الخناق على نشر الشائعات في الهند

المصدر: نيودلهي - رويترز

قالت الهند إن تطبيق «واتساب» تعهد بتطوير أدوات قادرة على مواجهة الرسائل الزائفة لمساعدتها في حملتها ضد مثيري الغضب بين الناس عبر إعادة إرسال تلك الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء التعهد على لسان كريس دانييلزـ المدير التنفيذي لواتساب خلال لقائه مع رافي شانكار براساد وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي في نيودلهي.

وطلب براساد من الشركة إيجاد سبل لتعقب مصدر الشائعات أو الرسائل «الزائفة» مثل تلك التي أدت لسلسلة من عمليات الضرب الجماعية في أنحاء الهند هذا العام. وبعد لقائه مع دانييلزـ قال براساد: «تحديد مصدر الرسالة ليس أمراً بالغ الصعوبة»، مضيفاً أن عملاق التكنولوجيا الأميركي وافق على تعيين مسؤول للتعامل مع المشكلات في الهند.