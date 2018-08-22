غوغل تُحدث لوحة مفاتيح Gboard

المصدر: نيويورك - وكالات

أتاحت شركة غوغل الإصدار التجريبي من لوحة مفاتيح Gboard v7.5 التابعة لها للتحميل من متجر آب ستور، مع توفير مجموعة من الميزات المفيدة، التي يأتي على رأسها ميزة clipboard manager، التي ستمكن المستخدم من رؤية قائمة بالأشياء التي قام بنسخها مؤخراً.

وتتضمن الوظائف الأخرى أيضاً ميزة floating mode، الذي يسمح للمستخدمين برؤية المزيد من الشاشة، إذ لن تقوم لوحة المفاتيح بتغطية المنطقة التي لا يتم استخدامها بشكل نشط للمفاتيح، كما توجد هناك ميزة جديدة قيد التطوير، وهي ميزة خاصة بالبحث أثناء الكتابة، حيث سيضيء G في الجزء العلوي الأيمن عندما يقوم التطبيق بالعثور على المحتوى الذي قام المستخدم بالبحث عنه، وسيكون بإمكان المستخدم إيقاف هذا الإعداد إذا أراد.