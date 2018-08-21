أجواء احتفالية وترفيه في «سيتي سنتر ديرة»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حرص «سيتي سنتر ديرة» على نقل الأجواء الترفيهية الخارجية إلى داخل المركز ضمن فعالية «إندورز» الاستثنائية التي ستخصص مساحة كبيرة داخل المركز لاستضافة الكثير من خيارات التجزئة من العلامات التجارية المحلية الناشئة ومفاهيم الطعام المتميزة. وستنطلق هذه الفعالية اعتباراً من 24 أغسطس الجاري.

فعلى مساحة واسعة تبلغ 1300 متر مربع في الطابق الثاني بجانب متجر «شرف دي جيه»، سيتحول «سيتي سنتر ديرة» إلى واحة عامرة بالتجارب الفريدة، التي ستمكّن زوار المركز من السكان والسياح من تسوق أحدث الأزياء من نخبة من أبرز العلامات المحلية، وتذوق أشهى النكهات من عربات وأكشاك الطعام التي تشتهر بها الشوارع والمناطق الخارجية في الإمارات، كذلك قضاء أجمل الأوقات مع الألعاب الإلكترونية، ومشاهدة أجمل الأفلام براحة على الوسائد وأكياس الجلوس المميزة في المنطقة الترفيهية.

وستمتاز الفعالية بأجواء احتفالية رائعة تتجسد بالديكورات الجميلة كسلاسل الإضاءة المعلقة، والأعمال والجداريات الفنية، والطاولات الكبيرة والمتنوعة للقاءات الفريدة مع العائلة والأصدقاء، لتشكل بذلك واحدة من أبرز وأجمل الفعاليات الترفيهية في دبي التي تعكس أجواء الفعاليات المقامة في الهواء الطلق، وتنطلق بالزوار في رحلة فريدة إلى عالم من التجارب الرائعة. وستتضمن الفعالية منطقة خاصة بالمأكولات، ومنطقة للتجزئة، وركناً للألعاب والأفلام لتوفر بذلك كل ما يناسب الزوار من كبار وصغار وعلى اختلاف أعمارهم واهتماماتهم.

وكجزء من جهوده لدعم المصممين الناشئين والترويج لأعمالهم، اختار «سيتي سنتر ديرة» عدداً من أبرز رواد الأعمال في دبي لعرض منتجاتهم وعلاماتهم التجارية والفنية في منطقة التجزئة، حيث سيقوم المركز بعرض علامات تجارية محلية مختلفة كل أسبوعين.

وتتوفر إمكانية الجلوس مع الأصدقاء على الوسائد المريحة في منطقة الأفلام المصممة خصيصاً لهذه الفعالية، وتقدم «ڤوكس سينما» أيضاً الفشار الشهي والكريب والناتشوز لعشاق الأفلام، ويمكن للزوار الاستمتاع يومياً بأجمل عروض الأفلام العائلية الجديدة والمختلفة.