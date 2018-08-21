فنزويلا تطرح أوراقاً نقدية جديدة

المصدر: كراكاس - أ ف ب

طرحت فنزويلا أمس، أوراقاً نقدية جديدة لعملتها شطبت منها خمسة أصفار، في خطوة تشكل مرحلة أولى من خطة إنعاش، أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو في محاولة لمعالجة أزمة اقتصادية عميقة تدفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة البلاد.

وأكد الرئيس مادورو أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى «تغيير كبير». وتبلغ قيمة الفئة الأكبر من هذه الأوراق النقدية 500 بوليفار (50 مليون بوليفار حالي، أي ما يعادل سبعة دولارات في السوق السوداء التي تعد المرجع حالياً بحكم الأمر الواقع)،

لكن المحللين وخبراء الاقتصاد يرون أن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق وحتى «غير واقعي». ويقضي هذا البرنامج أيضاً بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3500% (أي 34 ضعفاً) وتخفيف الرقابة على صرف العملات ووضع نظام جديد لأسعار الوقود.