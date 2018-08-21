«نينتندو » تدعم الواقع الافتراضي

المصدر: طوكيو - وكالات

كشف تقرير عن أن شركة نينتندو أطلقت جهازاً جديداً يمكنه دعم وضع الواقع الافتراضي، وذلك بعدما تمكن أحد الهاكرز من الدخول للبرمجة الداخلية للنظام.

وحسب التقديرات، فإن الجهاز مزود بوضع الواقع الافتراضي منذ أكثر من عام، فيما تلجأ العديد من الشركات بشكل عام إلى استخدام التقنيات الحديثة لتدعيم منتجاتها، ورغم أن اقتحام الشركة لهذا المجال أمر عادى، فإن الغريب هو عدم حديث الشركة عن هذا الأمر من قبل.

وقال المدير العام للشركة في تصريح سابق، إنه يشك في احتمالية إقحام نظارات الواقع الافتراضي للمنتج، وعلى النقيض فقد كشف رئيس شركة نينتندو «كاتسومى كيميسيا» في فبراير الماضي أن نينتندو سويتش ربما يحوي خصائص الواقع الافتراضي في الأيام المقبلة.