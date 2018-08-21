الصين تدعم صناعة سيارات الطاقة

المصدر: بكين - شينخوا

ذكرت صحيفة المعلومات الاقتصادية الصينية أن الصين تطلق حزمة من السياسات بوتيرة أسرع لتعزيز القدرة التنافسية في قطاع سيارات الطاقة الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من لجنة الدولة للتنمية والإصلاح قولها إن صنّاع القرار يدرسون لائحة جديدة بشأن الاستثمار في صناعة السيارات.

وبموجب اللائحة الجديدة يتعين على الشركات الجديدة المصنعة للمركبات الكهربائية أن تكون لديها قدرة إنتاج سنوية لا تقل عن 100 ألف وحدة، وستكون القدرة على التنمية المستدامة ضرورة. وقالت الصحيفة إنه سيتم تشديد القيود المفروضة على سيارات الديزل والبنزين عن طريق سياسة «الأكثر قسوة».