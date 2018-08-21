«أمازون» تتطلع للاستحواذ على صالات سينما

المصدر: نيويورك - وكالات

استطاعت شركة «أمازون» أن تجعل لنفسها اسماً في قطاع صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية والمسلسلات، ولكن يبدو أن لدى الشركة خطة لامتلاك دور سينما حقيقية. ويقول تقرير جديد صدر مؤخراً بأن الشركة تدرس إمكانية شراء سلسلة صالات السينما «لاندمارك ثييتر» المتواجدة في أكثر من 50 مكاناً.

وأفادت أنباء صحفية بأن أمازون مهتمة بالحصول على سلسلة صالات السينما «لاندمارك ثييتر». ويعتقد أنها إحدى الشركات التي تتطلع للاستحواذ على هذه السلسلة من صالات السينما.

يذكر أن ملاك سلسلة صالات «لاندمارك ثييتر» كانوا يعملون مع المصرف الاستثماري Stephens Inc على بيع محتمل للشركة. ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن ويمكن أن تفشل المحادثات في أي وقت. ولم تقل أمازون أي شيء يتعلق بالأمر، لكن لن يكون مفاجأة إذا قررت الشركة المضي قدماً في عملية الاستحواذ، حيث استثمرت الشركة بشكل كبير في إنشاء المحتوى الخاص بها في الآونة الأخيرة.