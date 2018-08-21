المصدر: لندن - د ب أ

أظهر تقرير لموقع «رايت موف» العقاري على الإنترنت تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال أغسطس الحالي، في ظل زيادة المعروض للبيع خلال موسم العطلة الصيفية.

وتراجع متوسط السعر المطلوب للمساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 3ر2% مقارنة بالشهر الماضي. وفي لندن تراجعت الأسعار بنسبة 1ر3% خلال الشهر الحالي.

وقال «مايلز شيبسايد» مدير موقع «رايت موف» إن الأشخاص الذين يعرضون مساكنهم للبيع في ذروة موسم العطلة الصيفية يكونون غالباً في حاجة ملحة للبيع وهو ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

في الوقت نفسه فإن متوسط سعر الوحدة السكنية في بريطانيا تراجع الشهر الحالي 1ر1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 301973 جنيهاً استرلينياً.