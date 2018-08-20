شراكة جديدة بين «طيران الجزيرة» و«أماديوس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الجزيرة»، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع «أماديوس»، تهدف من خلالها إلى إتاحة المزيد من خيارات تسعير تذاكر السفر وتوافرها لمختلف وكالات السفر. وتسعى «طيران الجزيرة» التي تنقل سنوياً أكثر من 2.2 مليون مسافر إلى 26 وجهة مختلفة، إلى إضفاء المزيد من السلاسة والسهولة على سبل التواصل بينها وبين عملائها. ومن هنا تأتي أهمية تبنيها لحلول «نظام التوزيع العالمي» من «أماديوس» لتعزيز قدراتها على توفير أفضل قيمة ممكنة لعملائها ووكلائها الذين يجرون الحجوزات عبر نظام «أماديوس»، والاستفادة في الوقت نفسه من الإجراءات البسيطة في مختلف جوانب العمليات.

وقال روهيت راماشاندران، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: «يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة المتميزة مع أماديوس ليتسنى لنا الاستفادة من شبكة توزيع واسعة تغطي مختلف أسواقنا الرئيسية في السعودية والهند. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستعود بقيمة إضافية على كلتا الشركتين».